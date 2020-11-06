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Комісія з конкурсу на посади у САП розпочала друге засідання

Комісія з конкурсу на посади у САП розпочала друге засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) розпочала друге засідання, передає кореспондент УНН.

"Розпочинаємо друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. На засіданні присутньо 9 осіб…", - сказала секретар конкурсної комісії Олена Бусул.

Як повідомлялося, на минулому засіданні було запроваджено кворум, обрано голову комісії, секретаря комісії, проголосовано порядок денний та прийнято рішення щодо звернення до Генерального прокурора щодо схвалення робочої групи.

Нагадаємо, 13 жовтня пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечались про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

Водночас, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії.
Після чого у “Слузі народу” прокоментували лист європарламентарів, запевнивши, що відміни безвізу не буде.

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