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Комиссия по конкурсу на должности в САП начала второе заседание

Комиссия по конкурсу на должности в САП начала второе заседание

Киев  •  УНН

 • 11436 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) начала второе заседание, передает корреспондент УНН.

"Начинаем второе заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. На заседании присутствовали 9 человек...", - сказала секретарь конкурсной комиссии Елена Бусул.

Как сообщалось, на прошлом заседании было введен кворум, избран глава комиссии, секретарь комиссии, проголосована повестка дня и принято решение об обращении к Генеральному прокурору об одобрении рабочей группы.

Напомним, 13 октября прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

В то же время, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя САП, Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. Также депутаты Европейского парламента написали письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии отметив, что мечты Президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией дают трещину именно в его партии.
После чего в "Слуге народа" прокомментировали письмо европарламентариев, заверив, что отмены безвиза не будет.

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