Конкурс на посади у САП: розпочато обговорення проєкту порядку роботи комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Під час засідання комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розпочато фахове обговорення проєкту Порядку роботи Конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
“У п’ятницю, 6 листопада 2020 року, в Офісі Генерального прокурора продовжила свою роботу Комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що засідання відбулося з дотриманням кворуму, у складі 10 членів.
“Згідно із порядком денним Комісією прийнято такі рішення: щодо дозволу членам комісії брати участь у голосуванні дистанційно за допомогою засобів зв’язку; про створення робочої групи для забезпечення організаційно-технічного супроводу Комісії”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, питання щодо участі в роботі одного з членів Комісії — Олексія Дрозда, вирішено розглядати після одержання результатів розгляду запитів комісії до компетентних органів.
“Також розпочато фахове обговорення проєкту Порядку роботи Конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) розпочала друге засідання.
Як повідомлялося, на минулому засідання було запроваджено кворум, обрано голову комісії, секретаря комісії, проголосованно порядок денний та прийнято рішення щодо звернення до Генерального прокурора щодо схвалення робочої групи.
Нагадаємо, 13 жовтня пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечались про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.
Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.
Водночас, депутат Європарламенту, член комітету із закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через ситуацію навколо призначення нового керівника САП, Україна ризикує втратити безвізовий режим та фінансову допомогу від ЄС. Також депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії зазначивши, що мрії Президента України Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією дають тріщину саме у його партії.