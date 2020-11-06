Конкурс на посади у САП: розпочато обговорення проєкту порядку роботи комісії

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Під час засідання комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розпочато фахове обговорення проєкту Порядку роботи Конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.