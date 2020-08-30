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Конкурент для Малиновского: "Аталанта" подпишет российского полузащитника

Киев • УНН

 • 10680 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. ФК "Локомотив" и итальянский клуб "Аталанта" достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Об этом сообщает пресс-служба "железнодорожников", передает УНН.

Конкурент для Малиновского: "Аталанта" подпишет российского полузащитника

Трансфер будет завершен, когда Миранчук пройдет медобследование.

За главную команду полузащитник дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с “Кубанью”. За девять сезонов в составе “Локомотива” Миранчук провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.

Вместе с “Локомотивом” 24-летний россиянин стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

В этом сезоне он успел сыграть 4 матча за клуб из России и забил два гола.

Добавим, что на позиции центрального полузащитника в “Аталанте” выступает украинец Руслан Малиновский.

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