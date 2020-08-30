Конкурент для Маліновського: "Аталанта" підпише російського півзахисника
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. ФК "Локомотив" і італійська "Аталанта" досягли принципової домовленості про перехід Олексія Міранчука в італійський клуб. Про це повідомляє прес-служба "залізничників", передає УНН.
Трансфер буде завершений, коли Міранчук пройде медобстеження.
За головну команду півзахисник дебютував 20 квітня 2013 року в грі з “Кубанню”. За дев’ять сезонів у складі “Локомотива” Міранчук провів 228 матчів, забив 43 голи і зробив 45 гольових передач.
Разом з “Локомотивом” 24-річний росіянин став чемпіоном Росії, тричі вигравав Кубок і один раз Суперкубок країни. Цього сезону він встиг зіграти 4 матчі за клуб з Росії та забив два голи.
Додамо, що на позиції центрального півзахисника у “Аталанті” виступає українець Руслан Маліновський.