Конгрессмены США подарили депутатам госдумы рф носки с Трампом

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Делегация Конгресса США вручила российским депутатам носки с Трампом. Россияне в ответ передали открытку с подписями экипажа "Союз-Аполлон".

Конгрессмены США подарили депутатам госдумы рф носки с Трампом

Делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки во время встречи с депутатами госдумы рф подарила парламентариям страны-агрессора носки с изображением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил российский депутат сергей делягин, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, среди подарков был личный жетон от одиозной конгрессвумен, республиканки Анны Паулины Луны.

Вице-спикер борис чернышов подарил открытку, подписанную участниками полета "Союз-Аполлон", что вызвало у американцев восхищение

- рассказал российский депутат.

Справка

В состав российской делегации вошли:

  • вячеслав никонов (внук соратника Сталина Вячеслава Молотова);
    • светлана журова (бывшая олимпийская чемпионка);
      • александр чернышов (член комитета Госдумы РФ по международным делам).

        Все они находятся под санкциями США за поддержку оккупации Крыма и участие в войне против Украины. Несмотря на персональные санкции и запрет на въезд, Государственный департамент США разрешил им посетить страну.

        Анна Паулина Луна, организатор переговоров, утверждает, что получила одобрение от Госдепартамента на этот визит для обсуждения "мирных переговоров". При этом Луна является соавтором законопроекта о прекращении военной помощи Украине.

        Напомним

        По информации Axios, Швейцария добилась от США снижения таможенных тарифов, введенных Дональдом Трампом, с помощью дорогих подарков. Делегация вручила часы Rolex и именной золотой слиток весом 1 кг и стоимостью более $130 тысяч.

        Вадим Хлюдзинский

