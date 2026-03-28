Конгресмени США подарували депутатам держдуми рф шкарпетки з Трампом
Делегація Конгресу США вручила російським депутатам шкарпетки з Трампом. росіяни у відповідь передали листівку з підписами екіпажу "Союз-Аполлон".
Делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки під час зустрічі з депутатами держдуми рф подарувала парламентаріям країни-агресорки шкарпетки із зображенням президента США Дональда Трампа. Про це повідомив російський депутат сергій делягін, інформує УНН.
Також, за його словами, серед подарунків був особистий жетон від одіозної конгресменки, республіканки Анни Пауліни Луни.
Віце-спікер борис чернишов подарував листівку, підписану учасниками польоту "Союз-Аполлон", що викликало в американців захоплення
До складу російської делегації увійшли:
- в’ячеслав ніконов (онук соратника Сталіна В’ячеслава Молотова);
- світлана журова (колишня олімпійська чемпіонка);
- олександр чернишов (член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ).
Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку окупації Криму та участь у війні проти України. Попри персональні санкції та заборону на в'їзд, Державний департамент США дозволив їм відвідати країну.
Анна Пауліна Луна, організаторка переговорів, стверджує, що отримала схвалення від Держдепартаменту на цей візит для обговорення "мирних переговорів". При цьому Луна є співавторкою законопроєкту про припинення військової допомоги Україні.
За інформацією Axios, Швейцарія домоглася від США зниження митних тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, за допомогою дорогих подарунків. Делегація вручила годинник Rolex та іменний золотий злиток вагою 1 кг і вартістю понад $130 тисяч.
Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа16.07.25, 04:41 • 83165 переглядiв