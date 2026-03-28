Конгресмени США подарували депутатам держдуми рф шкарпетки з Трампом

$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.3м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Війна з Іраном триватиме тижні, а не місяці, і наземні війська для цього не потрібні - Рубіо27 березня, 20:48 • 6284 перегляди
МАГАТЕ вивчає інформацію про удар по ядерному об'єкту в Ірані, підвищення рівня радіації не було27 березня, 21:03 • 6688 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 12060 перегляди
Зеленський: тиск на Україну не призведе до швидкого закінчення війни27 березня, 21:26 • 8264 перегляди
Країни G7 допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, але є умова27 березня, 22:32 • 5740 перегляди
Публікації
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 12077 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 16764 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 54910 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 55646 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 81948 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Франція
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 11400 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 15757 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 21156 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 26388 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 32141 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
MIM-104 Patriot

Конгресмени США подарували депутатам держдуми рф шкарпетки з Трампом

Київ • УНН

 • 1792 перегляди

Делегація Конгресу США вручила російським депутатам шкарпетки з Трампом. росіяни у відповідь передали листівку з підписами екіпажу "Союз-Аполлон".

Делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки під час зустрічі з депутатами держдуми рф подарувала парламентаріям країни-агресорки шкарпетки із зображенням президента США Дональда Трампа. Про це повідомив  російський депутат сергій делягін, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, серед подарунків був особистий жетон від одіозної конгресменки, республіканки Анни Пауліни Луни.

Віце-спікер борис чернишов подарував листівку, підписану учасниками польоту "Союз-Аполлон", що викликало в американців захоплення

- розповів російський депутат.

Довідково

До складу російської делегації увійшли:

  • в’ячеслав ніконов (онук соратника Сталіна В’ячеслава Молотова);
    • світлана журова (колишня олімпійська чемпіонка);
      • олександр чернишов (член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ).

        Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку окупації Криму та участь у війні проти України. Попри персональні санкції та заборону на в'їзд, Державний департамент США дозволив їм відвідати країну.

        Анна Пауліна Луна, організаторка переговорів, стверджує, що отримала схвалення від Держдепартаменту на цей візит для обговорення "мирних переговорів". При цьому Луна є співавторкою законопроєкту про припинення військової допомоги Україні.

        Нагадаємо

        За інформацією Axios, Швейцарія домоглася від США зниження митних тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, за допомогою дорогих подарунків. Делегація вручила годинник Rolex та іменний золотий злиток вагою 1 кг і вартістю понад $130 тисяч.

        Вадим Хлюдзинський

        ПолітикаСвіт
        Санкції
        Війна в Україні
        Державний департамент США
        Дональд Трамп
        Сполучені Штати Америки