Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января

Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине только в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного во вторник, 19 декабря. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Переговорщики "добились обнадеживающего прогресса", однако "сложные вопросы остаются. Участники переговоров будут усердно работать в период декабрьских и январских перерывов, и наша цель - достичь чего-то, как только мы вернемся - подчеркнул Шумер в разговоре с журналистами.

Детали

Отмечается, что участники переговоров стремятся удовлетворять потребности на южной границе и помогать союзникам и партнерам противостоять серьезным угрозам в Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе. Сенат не оставит эти вызовы национальной безопасности без ответа.

Кроме того. Кроме того, после каникул законодателей продолжатся их переговоры по по обеспечению безопасности границы Соединенных Штатов. Сенатор-республиканец от Южной Дакоты Джон Тьюн упрекнул демократов в неторопливости.

Дополнение

Соединенные Штаты Штаты уже выделили более 100 миллиардов долларов на вооружение и поддержку Украины поддержку Украины с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить еще 60 миллиардов долларов. Однако республиканцы в Конгрессе все более скептически относятся к необходимости продолжать финансирование обороны Украины. Сейчас республиканцы требуют изменить правила иммиграции, в обмен на разблокирование дополнительной помощи Украине. Небольшая группа законодателей от двух партий вместе с представителями администрации Байдена пытаются выработать соглашение, которое будет иметь достаточную поддержку с обеих сторон.

Госдеп США о будущем помощи Украине: магического альтернативного источника финансирования нет