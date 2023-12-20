Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января
В январе Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине, а Шумер и Макконнелл заявят о прогрессе в переговорах, но признают, что есть нерешенные вопросы. Они имеют целью рассмотреть вопросы национальной безопасности, включая поддержку союзников, таких как Украина, после выхода из кризиса.
Захватчики обстреляли Сумщину 7 раз: прозвучало 26 взрывов
Сумская область в Украине была обстреляна российскими войсками 7 раз, что повлекло 26 взрывов и задело несколько населенных пунктов.
Игорь Кушнир уходит с должности главы "Киевгорстроя"
Игорь Кушнир подал в отставку с должности председателя правления и президента "Киевгорстроя".
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников.
Израиль и ХАМАС подают все больше сигналов о новом перемирии
Израиль и ХАМАС ведут переговоры о втором перемирии. Лидер ХАМАС посетил Египет для переговоров; Израиль предложил недельное перемирие для освобождения заложников.
"Делай свое с KURATOR": военнослужащий и предприниматель из Киевской области получил грант на открытие "Сімейного кафе"
Александр Петровский, военнослужащий из Киевской области, выиграл грант в конкурсе "Делай свое с KURATOR" на открытие "Сімейного кафе", которое будет иметь игровую комнату, батуты и детскую площадку.
Верховный суд Колорадо принял решение о дисквалификации Трампа на выборах в штате
Верховный суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп должен быть дисквалифицирован из-за его вероятной роли в подстрекательстве к насилию в 2021 году, приостановив действие решения до января 2024 года для подачи апелляции. Кампания Трампа считает это решение "ошибочным" и планирует подать апелляцию в Верховный суд.
В Криворожском районе ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА
В Криворожском районе Днепропетровской области защитники сбили вражеский беспилотник "шахед".
Ночная атака рф на Киевщину: попаданий и пострадавших не зафиксировано
Атака российских беспилотников на Киевскую область не привела к человеческим жертвам и поражению критически важной инфраструктуры благодаря эффективным действиям противовоздушной обороны.
Херсон подвергся трем вражеским ударам дронами: самому маленькому пострадавшему два года
Российские войска атаковали Херсон с помощью беспилотников, повредив здания и ранив 9 человек.