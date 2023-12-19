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Госдеп США о будущем помощи Украине: магического альтернативного источника финансирования нет

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 21:45  •  9854 просмотра

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Администрация США поддерживает Украину, но требует от Конгресса принять решение о дальнейшей помощи, поскольку имеющееся финансирование почти исчерпано. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер подчеркивает неотложность действий Конгресса, особенно учитывая сложную приближающуюся зиму и отсутствие альтернативных источников финансирования.

Администрация президента США полностью поддерживает Украину, впрочем решение о будущем помощи Киеву зависит от Конгресса. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского об уверенности в американской поддержке, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Мэтью Миллер отметил, что "может говорить только об администрации" президента США, которая "полностью готова поддержать дополнительное финансирование для Украины": "У нас остался один пакет в рамках президентских полномочий, который мы можем предоставить Украине в этом году, и тогда мы исчерпаем наши возможности предоставлять дополнительную помощь по безопасности".

Представитель Госдепа подчеркнул, что вопрос о будущем помощи для Киева нужно адресовать Конгрессу США. "Конгрессу придется решить, собираются ли они поддерживать Украину и предоставлять финансирование, необходимое для противостояния российскому вторжению, поскольку мы вступаем в зиму, которая, как мы ожидаем, будет очень тяжелой, или же они не планируют это делать".

Миллер добавил, что в Госдепе США продолжают верить, что законопроект, который предусматривает финансирование для Украины, будет принят в Конгрессе подавляющим большинством: "И мы будем продолжать сотрудничать с Конгрессом, чтобы попытаться этого достичь... Мы четко дали понять, что хотим, чтобы дополнительное финансирование для Украины, предложенное в запросе президента, было принято до конца текущего года, это остается нашей целью и нашим приоритетом".

На вопрос журналистов, рассматривает ли администрация США альтернативные пути, если финансирование для Украины иссякнет, Миллер отметил, что "нет ни одного магического источника финансирования, которое мы могли бы получить, если Конгресс не примет этот законопроект. Не так работает государственное финансирование."

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"Есть источники финансирования, которые мы можем использовать. Мы использовали эти источники финансирования, мы их почти исчерпали, и в течение следующих нескольких недель мы полностью их исчерпаем, поэтому нам нужно, чтобы Конгресс действовал", - подчеркнул Миллер.

Во время итоговой пресс-конференции во вторник, 19 декабря, Зеленский заявил, что уверен в поддержке США:

Что касается финансовой помощи - работаем очень сильно. Я уверен, что США нас не предадут, и что то, о чем мы договорились, США выполнят полностью... Мы ожидаем эту помощь, они знают детали, на что это нужно, как это повлияет, они знают, как влияет перенос тех или иных дат. Мне кажется, я нашел понимание с президентом Байденом и сенаторами, мы встречались с обеими партиями.

Добавим

Как отметили в американском Институте изучения войны (ISW), украинские и российские силы использовали значительную часть своих 122-мм и 152-мм артиллерийских боеприпасов советских времен, и нехватка этих снарядов заставляет обе страны искать дополнительные источники их поставки за рубежом.

Аналитики отмечают, что россия недавно получила крупную партию таких боеприпасов из Северной Кореи, о чем сообщало ранее издание Bloomberg со ссылкой на информацию, которую южнокорейский законодатель получил от разведывательных служб страны. Зато как добавляют аналитики Института изучения войны, Украина до сих пор получала соответствующие снаряды в пакетах военной помощи Запада. Однако, задержки западной помощи "вносят неопределенность в украинские оперативные планы".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Держдеп США про майбутнє допомоги Україні: магічного альтернативного джерела фінансування немає
US State Department on the future of aid to Ukraine: there is no magic alternative source of funding
Новости по теме

Госдеп США о будущем помощи Украине: магического альтернативного источника финансирования нет

Администрация США поддерживает Украину, но требует от Конгресса принять решение о дальнейшей помощи, поскольку имеющееся финансирование почти исчерпано. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер подчеркивает неотложность действий Конгресса, особенно учитывая сложную приближающуюся зиму и отсутствие альтернативных источников финансирования.

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