Переговоры, вероятно, перенесут на январь: Сенату не удалось договориться о финансировании Украины до Нового года - СМИ
Киев • УНН
Лидеры Сената США указывают на то, что пакет помощи Украине и безопасности границ маловероятен до нового года, а переговоры, как ожидается, продолжатся в январе. Законодатели из обеих партий продолжают заседания накануне каникул, чтобы найти компромисс.
Лидеры Сената США заявили, что, скорее всего, в ближайшее время не будет достигнута договоренность о соглашении о предоставлении дополнительной помощи Украине и укреплении безопасности границы США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Некоторые сенаторы прогнозируют, что переговоры вероятно перенесут на следующий год.
Сенаторы от Республиканской и Демократической партий накануне не ушли в запланированный рождественский отпуск, вместо этого они продолжили работу, пытаясь договориться о пакете финансирования Украины, Израиля и южной границы США.
Во вторник, 19 декабря, авторитетный сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что такая договоренность до Нового года пока маловероятна.
"Я надеюсь, что они подготовят текст [законопроекта], закатают рукава, сядут и закончат это, когда мы вернемся в январе", - сказал сенатор Дурбин в комментарии журналистам.
Не расходиться, пока не будет найден компромисс, призывает коллег сенатор-демократ Марк Уорнер. В сети Х (в прошлом - Twitter) он написал: "Сенат не должен объявлять перерыв без оказания помощи нашим союзникам за рубежом. Здесь наше место в мире под угрозой - мы выглядим слабыми, если не выполняем своих обещаний и отказываемся сдерживать жестокое, необоснованное вторжение путина в Украину".
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Сенаторы от обеих партий называют переговоры, которые сейчас продолжаются, продуктивными, впрочем считают, что работу вероятно не завершат в ближайшее время.
"Демократы и республиканцы в Сенате понимают, что еще много работы впереди, чтобы принять законодательство, которое усилит безопасность США и Западного мира. Мы достигли важного прогресса, но это непростые переговоры, и процесс требует больше времени. Но независимо от того, сколько времени это займет, мы должны добиться успеха, потому что ставки высоки - для Америки и для наших друзей в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире. Мы должны направить дополнительную помощь Украине, чтобы победить владимира путина", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что те, кто участвует в переговорах, "делают медленный и стабильный прогресс".
Один из ведущих переговорщиков от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил в понедельник, что не ожидает договоренности с Белым домом до Нового года, потому что между сторонами остаются еще нерешенные вопросы.
"На этой неделе мы явно не завершим текст, чтобы иметь возможность проголосовать, чтобы собрать все эти вещи вместе. Мы будем продолжать работать, пока это не будет сделано", - сказал он, - "Мы все вернемся к этому в январе, но это займет некоторое время, чтобы закончить весь текст".
Накануне, как сообщал Голос Америки, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что до конца декабря Белый дом планирует выделить Украине последний пакет помощи, на который еще осталось финансирование.
Напомним
Администрация Байдена подала запрос в Конгресс на утверждение дополнительного финансирования для Украины на 61 миллиард долларов, впрочем против этой инициативы выступила часть законодателей от Республиканской партии. В обмен на поддержку этого финансирования они требуют провести в США миграционную реформу, усилив контроль за потоком мигрантов на южной границе США с Мексикой.
Палата представителей США, где большинство имеют республиканцы, ушла в рождественский отпуск еще на прошлой неделе, так и не договорившись по этому законопроекту. Пока непонятно, вернутся ли конгрессмены к этому вопросу, даже если сенаторы достигнут компромисса по помощи Украине и безопасности границы.
Как считают обозреватели, со следующего года законодателям США может быть еще труднее найти согласие по противоречивым законопроектам, потому что это будет период, когда политики в США начнут выдвигать свои кандидатуры на выборы президента США, а также в январе приближается срок, когда Конгресс должен принять бюджет на этот год, чтобы избежать очередного риска шатдауна.
Переговоры, вероятно, перенесут на январь: Сенату не удалось договориться о финансировании Украины до Нового года - СМИ
Лидеры Сената США указывают на то, что пакет помощи Украине и безопасности границ маловероятен до нового года, а переговоры, как ожидается, продолжатся в январе. Законодатели из обеих партий продолжают заседания накануне каникул, чтобы найти компромисс.
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