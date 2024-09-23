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Конгресс США достиг соглашения по краткосрочному финансированию правительства

Конгресс США достиг соглашения по краткосрочному финансированию правительства

Киев  •  УНН

 • 15837 просмотра

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Лидеры Конгресса США договорились о трехмесячном финансировании федеральных агентств, предотвращая закрытие правительства. Соглашение включает дополнительные средства для Секретной службы и проведения выборов.

В воскресенье лидеры Конгресса США объявили о достижении соглашения по краткосрочному законопроекту о расходах, который будет финансировать федеральные агентства в течение примерно трех месяцев. Благодаря этому удастся предотвратить возможное частичное закрытие правительства с началом нового бюджетного года 1 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Детали 

Как отмечается, соглашение отсрочит окончательные бюджетные решения до завершения выборов в ноябре.

Законопроект также включает дополнительные 231 млн долларов для укрепления Секретной службы США после двух покушений на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, а также дополнительные средства для помощи в проведении президентских выборов и тому подобное.

Законодатели с трудом добились достижения соглашения. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон изначально предлагал связать временное финансирование с требованием подтверждения гражданства при регистрации для голосования. 

Впрочем  позже отказался от этой идеи ради достижения соглашения, хотя Трамп настаивал на том, что временная мера не должна быть принята без требования о голосовании.

Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и планирует представить план победы14.09.24, 22:30 • 87492 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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