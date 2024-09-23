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Конгрес США досяг угоди щодо короткострокового фінансування уряду

Конгрес США досяг угоди щодо короткострокового фінансування уряду

Київ • УНН

 • 15837 перегляди

Лідери Конгресу США домовились про тримісячне фінансування федеральних агентств, запобігаючи закриттю уряду. Угода включає додаткові кошти для Секретної служби та проведення виборів.

У неділю лідери Конгресу США оголосили про досягнення угоди щодо короткострокового законопроєкту про витрати, який фінансуватиме федеральні агентства протягом приблизно трьох місяців. Завдяки цьому вдасться запобігти можливому частковому закриттю уряду з початком нового бюджетного року 1 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Деталі 

Як зазначається, угода відтермінує остаточні бюджетні рішення до завершення виборів у листопаді.

Законопроєкт також включає додаткові 231 млн доларів для зміцнення Секретної служби США після двох замахів на кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, а також додаткові кошти для допомоги в проведенні президентських виборів тощо.

Законодавці насилу домоглися досягнення угоди. Спікер Палати представників Майк Джонсон спочатку пропонував пов'язати тимчасове фінансування з вимогою підтвердження громадянства під час реєстрації для голосування. 

Втім  пізніше відмовився від цієї ідеї заради досягнення угоди, хоча Трамп наполягав на тому, що тимчасовий захід не повинен бути прийнятий без вимоги про голосування.

Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США та планує представити план перемоги14.09.24, 22:30 • 87493 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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