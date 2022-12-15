Конгресс США внес резолюцию об исключении России из Совбеза ООН — Foreign Policy
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщает Foreign Policy, передает УНН.
Детали
В резолюции Конгресса, опубликованной Foreign Policy, представители Стив Коэн и Джо Уилсон заявили, что Россия совершила “грубые нарушения” Устава ООН, ставящие под сомнение ее право иметь место в Совете Безопасности, включая псевдореферендумы, зверства в украинских городах, таких как Буча, пренебрегает ядерным оружием и создание рисков для мирового снабжения продовольствия.
Украина также выступает за то, чтобы Россия была выведена из Совета, хотя эксперты остаются скептическими, что такие усилия сработают.
Устав ООН не содержит никакие положения об устранении постоянного члена Совета Безопасности. Хотя страны могут быть полностью исключены из Организации Объединенных Наций, для этого понадобится большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее, включая единодушное согласие самого совета.
Напомним
Миссия ООН задокументировала насильственную смерть 441 мирного жителя в городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда они находились под военным контролем РФ, за первые три месяца полномасштабной войны России против Украины, говорится в обнародованном накануне докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).