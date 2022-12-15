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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Конгрес США вніс резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН — Foreign Policy

Конгрес США вніс резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН — Foreign Policy

Київ • УНН

 • 1064089 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Foreign Policy, передає УНН.

Деталі

У резолюції Конгресу, опублікованій Foreign Policy, представники Стів Коен і Джо Вілсон заявили, що Росія здійснила “грубі порушення” Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право мати місце в Раді Безпеки, включаючи псевдореферендуми, звірства в українських містах, таких як Буча, “бряцання” ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства.

Україна також виступає за те, щоб Росія була виведена з Ради, хоча експерти залишаються скептичними, що такі зусилля спрацюють.

Статут ООН не містить жодних положень про усунення постійного члена Ради Безпеки. Хоча країни можуть бути повністю виключені з Організації Об’єднаних Націй, для цього знадобиться більшість у дві третини голосів у Генеральній Асамблеї, включаючи одностайну згоду самої ради.

Нагадаємо

Місія ООН задокументувала насильницьку смерть 441 мирного жителя у містах і селах Київської, Чернігівської та Сумської областей, коли вони перебували під військовим контролем РФ, за перші три місяці повномасштабної війни Росії проти України, йдеться в оприлюдненій напередодні доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

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