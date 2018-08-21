Конгресс США в этом году может признать Голодомор геноцидом против украинцев - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В этом году Конгресс США может принять резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом на брифинге сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент УНН.
"Два раза была попытка в Америке в Конгрессе принять резолюцию о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине актом геноцида. Это не удавалось... Мы пошли другим путем, мы пошли от народа. После моих писем губернаторам, встреч в разных штатах, у нас теперь каждый месяц штат присоединяется к этой инициативе, сейчас уже 23 штатов. И сейчас, когда это выходит в Конгресс, это уже огромная поддержка американского народа. Поэтому я надеюсь, что мы на правильном пути и надеюсь в этом году такая резолюция будет принята Конгрессом", - сообщил Чалый.
Как сообщал УНН, в конце июня 2018 года американский штат Огайо признал Голодомор в Украине геноцидом украинского народа.