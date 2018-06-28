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Голодомор визнали геноцидом вже 12 штатів Америки

Голодомор визнали геноцидом вже 12 штатів Америки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Американський штат Огайо визнав Голодомор в Україні геноцидом українського народу. Про це у Facebook повідомляє посольство України в США, передає УНН.

“Штат Огайо приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Губернатор штату Джон Касіч та Віце-губернатор Марі Тейлор видали відповідну прокламацію”, — йдеться у повідомленні.

Таким чином, станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом вже у 12 штатах Америки.

Як повідомляв УНН, в американському штаті Іллінойс оголосили 2018 рік роком пам’яті жертв Голодомору.

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