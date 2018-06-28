Голодомор признали геноцидом уже 12 штатов Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Американский штат Огайо признал Голодомор в Украине геноцидом украинского народа. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США, передает УНН.
"Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию", - говорится в сообщении.
Таким образом, на сегодняшний день Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах Америки.
Как сообщал УНН, в американском штате Иллинойс объявили 2018-й годом памяти жертв Голодомора.