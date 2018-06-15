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В штаті Іллінойс оголосили рік пам'яті жертв Голодомору

В штаті Іллінойс оголосили рік пам'яті жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. В американському штаті Іллінойс оголосили 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору. Про це у Facebook повідомляє посольство України в США, передає УНН.

"Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, штучно спричиненого радянською владою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в травні американський штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. За даними нашого посольства, станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у 11 американських штатах.

Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, перебуваючи з офіційним візитом до Сполученого Королівства Великої Британії, під час зустрічі зі спікером Парламенту Шотландії Кеном Макінтошем відзначив результати дебатів в шотландському парламенті по Голодомору.

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