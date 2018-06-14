Парубій: Шотландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

“Цього року 85-та річниця від цієї великої трагедії, і нам важливе розуміння світу цієї події, цієї трагедії для України. Для нас особливо важливо, що всі партії — і опозиції, і коаліції — підтримали загальну резолюцію про те, що Голодомор — це геноцид проти українців”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, Голодомор визнали геноцидом вже дев’ять штатів США.

Нагадаємо, цього року відзначають 85-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні (день пам‘яті — 25.11.2018).