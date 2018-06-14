Парубій: Шотландія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, перебуваючи з офіційним візитом до Сполученого Королівства Великої Британії, під час зустрічі зі спікером Парламенту Шотландії Кеном Макінтошем відзначив результати дебатів в шотландському парламенті по Голодомору. Про це з посиланням на прес-службу ВРУ передає УНН.
“Цього року 85-та річниця від цієї великої трагедії, і нам важливе розуміння світу цієї події, цієї трагедії для України. Для нас особливо важливо, що всі партії — і опозиції, і коаліції — підтримали загальну резолюцію про те, що Голодомор — це геноцид проти українців”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Голодомор визнали геноцидом вже дев’ять штатів США.
Нагадаємо, цього року відзначають 85-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні (день пам‘яті — 25.11.2018).