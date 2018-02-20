Парубій підписав постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 181795 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 185984 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 318561 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 222714 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 327738 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 214916 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240078 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254991 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247030 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136395 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 57784 перегляди
Припинив діяльність та пішов з ринку: НБУ відкликав ліцензію у банку "Портал"

Припинив діяльність та пішов з ринку: НБУ відкликав ліцензію у банку "Портал"

26 березня, 16:44 • 32591 перегляди
У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

26 березня, 16:56 • 36529 перегляди
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 32190 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

21:27 • 33555 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 147768 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 181796 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 318562 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 327739 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 282679 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101957 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 89991 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125522 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142755 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148021 перегляди
Актуальне
Парубій підписав постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році

Парубій підписав постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році

Київ • УНН

 • 11427 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав постанови про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці Лесі Українки та щодо відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради, передає УНН.

Верховна Рада раніше ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження письменниці Лесі Українки 25 лютого 2021 року.

Відповідно до постанови, Рада рекомендує передбачити: створення повного бібліографічного словника Лесі Українки, електронного варіанту архіву родини Драгоманових-Косачів: Олени Пчілки (Ольги Косач), Михайла Драгоманова, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Юрія Косача; забезпечення функціонування Науково-дослідного інституту Лесі Українки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Народні депутати також пропонують розробити і запровадити екскурсійні маршрути, пов’язані із життям та творчістю Лесі Українки, створити науково-популярний фільм про життя та її творчість.

Також Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні збираються відзначити 400-річчя походу Сагайдачного на Москву

Серед пам’ятних дат та ювілеїв, як зазначає прес-служба:

1030 років з часу хрещення Київської Русі (988);
150 років з часу заснування Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра (1868);
150 років з дня заснування у місті Львові культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" (20.12.1868);
100 років з часу заснування Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (1918);
100 років з дня утворення Товариства Червоного Хреста України (18.04.1918);
100 років з дня проголошення Української Держави (Гетьманату Павла Скоропадського) (29.04.1918);
100 років з дня заснування Української академії наук (нині – Національна академія наук України) (27.11.1918);
100 років з дня народження Олеся (Олександра) Гончара (1918– 1995), письменника, літературного критика, громадського діяча, Героя України, Героя Соціалістичної Праці;
100 років з дня народження Платона Майбороди (1918–1989) композитора;
100 років з дня затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки (25.02.1918);
1040 років з часу народження Ярослава Мудрого (978–1054), Великого князя Київської Русі;
85-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні (день пам‘яті – 25.11.2018).

Уряду рекомендовано створити організаційний комітет з відзначення у 2018 році пам’ятних дат і ювілеїв, затвердити план заходів та вирішити питання щодо виділення грошей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,058.30
Ethereum
$2,020.39