Парубій підписав постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав постанови про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці Лесі Українки та щодо відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради, передає УНН.
Верховна Рада раніше ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження письменниці Лесі Українки 25 лютого 2021 року.
Відповідно до постанови, Рада рекомендує передбачити: створення повного бібліографічного словника Лесі Українки, електронного варіанту архіву родини Драгоманових-Косачів: Олени Пчілки (Ольги Косач), Михайла Драгоманова, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Юрія Косача; забезпечення функціонування Науково-дослідного інституту Лесі Українки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Народні депутати також пропонують розробити і запровадити екскурсійні маршрути, пов’язані із життям та творчістю Лесі Українки, створити науково-популярний фільм про життя та її творчість.
Також Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році.
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Серед пам’ятних дат та ювілеїв, як зазначає прес-служба:
1030 років з часу хрещення Київської Русі (988);
150 років з часу заснування Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра (1868);
150 років з дня заснування у місті Львові культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" (20.12.1868);
100 років з часу заснування Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (1918);
100 років з дня утворення Товариства Червоного Хреста України (18.04.1918);
100 років з дня проголошення Української Держави (Гетьманату Павла Скоропадського) (29.04.1918);
100 років з дня заснування Української академії наук (нині – Національна академія наук України) (27.11.1918);
100 років з дня народження Олеся (Олександра) Гончара (1918– 1995), письменника, літературного критика, громадського діяча, Героя України, Героя Соціалістичної Праці;
100 років з дня народження Платона Майбороди (1918–1989) композитора;
100 років з дня затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки (25.02.1918);
1040 років з часу народження Ярослава Мудрого (978–1054), Великого князя Київської Русі;
85-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні (день пам‘яті – 25.11.2018).
Уряду рекомендовано створити організаційний комітет з відзначення у 2018 році пам’ятних дат і ювілеїв, затвердити план заходів та вирішити питання щодо виділення грошей.