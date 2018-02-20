Парубий подписал постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о праздновании на государственном уровне 150-летия со дня рождения выдающейся писательницы Леси Украинский и о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, передает УНН.
Верховная Рада ранее приняла постановление о праздновании на государственном уровне 150-летие со дня рождения писательницы Леси Украинки 25 февраля 2021 года.
Согласно постановлению, Рада рекомендует предусмотреть: создание полного библиографического словаря Леси Украинки, электронного варианта архива семьи Драгомановых-Косачев: Елены Пчелки (Ольги Косач), Михаила Драгоманова, Ольги Косач-Кривинюк, Оксаны Косач-Шимановской, Юрия Косача; обеспечение функционирования Научно-исследовательского института Леси Украинки Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.
Народные депутаты также предлагают разработать и ввести экскурсионные маршруты, связанные с жизнью и творчеством Леси Украинки, создать научно-популярный фильм о жизни и ее творчестве.
Также Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году.
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Среди памятных дат и юбилеев, как отмечает пресс-служба:
1030 лет со времени крещения Киевской Руси (988)
150 лет со времени основания Киевского института музыки им. Р.М.Глиера (1868)
150 лет со дня основания в Львове культурно-образовательной общественной организации "Просвита" (20.12.1868)
100 лет со времени основания Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины (1918);
100 лет со дня образования Общества Красного Креста Украины (18.04.1918)
100 лет со дня провозглашения Украинского Государства (Гетманата Павла Скоропадского) (29.04.1918)
100 лет со дня основания Украинской академии наук (ныне - Национальная академия наук Украины) (27.11.1918)
100 лет со дня рождения Олеся (Александра) Гончара (1918-1995), писателя, литературного критика, общественного деятеля, Героя Украины, Героя Социалистического Труда;
100 лет со дня рождения Платона Майбороды (1918-1989) композитора;
100 лет со дня утверждения Тризуба государственным гербом Украинской Народной Республики (25.02.1918)
1040 с момента рождения Ярослава Мудрого (978-1054), Великого князя Киевской Руси;
85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов в Украине (день памяти - 25.11.2018).
Правительству рекомендовано создать организационный комитет попразднованию в 2018 году памятных дат и юбилеев, утвердить план мероприятий и решить вопрос о выделении денег.