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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67360 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82756 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85412 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108678 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104751 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Парубий подписал постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году

Парубий подписал постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о праздновании на государственном уровне 150-летия со дня рождения выдающейся писательницы Леси Украинский и о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, передает УНН.

Верховная Рада ранее приняла постановление о праздновании на государственном уровне 150-летие со дня рождения писательницы Леси Украинки 25 февраля 2021 года.

Согласно постановлению, Рада рекомендует предусмотреть: создание полного библиографического словаря Леси Украинки, электронного варианта архива семьи Драгомановых-Косачев: Елены Пчелки (Ольги Косач), Михаила Драгоманова, Ольги Косач-Кривинюк, Оксаны Косач-Шимановской, Юрия Косача; обеспечение функционирования Научно-исследовательского института Леси Украинки Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.

Народные депутаты также предлагают разработать и ввести экскурсионные маршруты, связанные с жизнью и творчеством Леси Украинки, создать научно-популярный фильм о жизни и ее творчестве.

Также Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году.

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Среди памятных дат и юбилеев, как отмечает пресс-служба:

1030 лет со времени крещения Киевской Руси (988)
150 лет со времени основания Киевского института музыки им. Р.М.Глиера (1868)
150 лет со дня основания в Львове культурно-образовательной общественной организации "Просвита" (20.12.1868)
100 лет со времени основания Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины (1918);
100 лет со дня образования Общества Красного Креста Украины (18.04.1918)
100 лет со дня провозглашения Украинского Государства (Гетманата Павла Скоропадского) (29.04.1918)
100 лет со дня основания Украинской академии наук (ныне - Национальная академия наук Украины) (27.11.1918)
100 лет со дня рождения Олеся (Александра) Гончара (1918-1995), писателя, литературного критика, общественного деятеля, Героя Украины, Героя Социалистического Труда;
100 лет со дня рождения Платона Майбороды (1918-1989) композитора;
100 лет со дня утверждения Тризуба государственным гербом Украинской Народной Республики (25.02.1918)
1040 с момента рождения Ярослава Мудрого (978-1054), Великого князя Киевской Руси;
85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов в Украине (день памяти - 25.11.2018).

Правительству рекомендовано создать организационный комитет попразднованию в 2018 году памятных дат и юбилеев, утвердить план мероприятий и решить вопрос о выделении денег.

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