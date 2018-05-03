Голодомор визнали геноцидом вже дев'ять штатів США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Американський штат Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом українського народу, таким чином довівши кількість штатів, які це зробили, до дев'яти. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Вашингтоні.
"Сенат та асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського народу", - повідомили у посольстві у Facebook.
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Станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом вже у дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії, додали в українському диппредставництві.