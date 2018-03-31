Ще один американський штат визнав геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 рр.
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ще один американський штат приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом проти українського народу. Губернатор штату Массачусетс Чарльз Бейкер видав відповідну прокламацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Посольство України в США.
“Вітаємо рішення штату Массачусетс та дякуємо народу США за солідарність та підтримку у відновленні історичної справедливості у пам’ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна”, — йдеться у повідомленні.
У посольстві також зазначають, що станом на сьогодні Голодомор в Україні визнали геноцидом вже у дев’яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.