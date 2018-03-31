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Ещё один американский штат признал геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 гг.

Ещё один американский штат признал геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 гг.

Киев  •  УНН

 • 11515 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство Украины в США.

“Поздравляем решения штата Массачусетс и благодарим народа США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина”, — говорится в сообщении.

В посольстве также отмечают, что на сегодня Голодомор в Украине признали геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Украинские Национальные Новости

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