У Голлівуді знімуть фільм про Голодомор
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Джеймс Нортон, зірка "Війни і миру" і "МакМафія", а також Ванесса Кірбі, яка зіграла принцесу Маргарет в перші два сезони "Корона", зіграють безстрашних журналістів у новому, політично зарядженому фільмі "Гарет Джонс" польської режисерки Агнєшки Холланд. Про це пише видання Variety, інформує УНН.
Фільм заснований на реальних подіях початку 1930-х років, коли приховувати правду про навмисно створений голод допомагали і певні журналісти з московського представницва New York Times.
Головний герой - амбітний англійський журналіст, який подорожує до Москви задля матеріалу про Йосифа Сталіна. У Росії він зустрічає репортерку New York Times, яка розказує усю правду про репресії у Радянській Росії. А після нелегальної поїздки до України він пише про всі злочини тоталітарного режиму на цій землі.
Коли він намагається розповісти світу усю правдиву історію, він зустрічає молодого Джорджа Оруела і ділиться з ним своїми висновками, тим самим вплинувши на авторську версію класичного роману "Ферма Тварин".
"Сценарій дуже художньо та оригінально приєднується до кількох проблем 20-го століття, які, здається, особливо актуальні сьогодні", - сказала Агнєшка Холланд.
За словами режисерки, легендарний роман Джорджа Оруела "Ферма тварин" поєднує все разом: він розкриває механізми тоталітарної брехні та терору, який можна здолати лише стійкістю до обману і насильства.
Як повідомляв УНН, Канадський фільм “Гіркі жнива” про Голодомор презентували в Києві.