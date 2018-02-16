У Голлівуді знімуть фільм про Голодомор

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Джеймс Нортон, зірка "Війни і миру" і "МакМафія", а також Ванесса Кірбі, яка зіграла принцесу Маргарет в перші два сезони "Корона", зіграють безстрашних журналістів у новому, політично зарядженому фільмі "Гарет Джонс" польської режисерки Агнєшки Холланд. Про це пише видання Variety, інформує УНН.

Фільм заснований на реальних подіях початку 1930-х років, коли приховувати правду про навмисно створений голод допомагали і певні журналісти з московського представницва New York Times.

Головний герой - амбітний англійський журналіст, який подорожує до Москви задля матеріалу про Йосифа Сталіна. У Росії він зустрічає репортерку New York Times, яка розказує усю правду про репресії у Радянській Росії. А після нелегальної поїздки до України він пише про всі злочини тоталітарного режиму на цій землі.

Коли він намагається розповісти світу усю правдиву історію, він зустрічає молодого Джорджа Оруела і ділиться з ним своїми висновками, тим самим вплинувши на авторську версію класичного роману "Ферма Тварин".

"Сценарій дуже художньо та оригінально приєднується до кількох проблем 20-го століття, які, здається, особливо актуальні сьогодні", - сказала Агнєшка Холланд.

За словами режисерки, легендарний роман Джорджа Оруела "Ферма тварин" поєднує все разом: він розкриває механізми тоталітарної брехні та терору, який можна здолати лише стійкістю до обману і насильства.

Як повідомляв УНН, Канадський фільм “Гіркі жнива” про Голодомор презентували в Києві.

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