В Голливуде снимут фильм о Голодоморе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Джеймс Нортон, звезда "Войны и мира" и "Макмафия", а также Ванесса Кирби, сыгравшая принцессу Маргарет в первых двох сезонах "Короны", сыграют бесстрашных журналистов в новом, политически заряженном фильме "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд. Об этом пишет издание Variety, информирует УНН.
Фильм основан на реальных событиях начала 1930-х годов, когда скрывать правду о намеренно созданный голод помогали и определенные журналисты из московского представницва New York Times.
Главный герой - амбициозный английский журналист, путешествующий в Москву для материала об Иосифе Сталине. В России он встречает репортершу New York Times, которая рассказывает всю правду о репрессиях в Советской России. А после нелегальной поездки в Украину он пишет обо всех преступлениях тоталитарного режима на этой земле.
Когда он пытается рассказать миру всю правдивую историю, он встречает молодого Джорджа Оруэлла и делится с ним своими выводами, тем самым повлияв на авторскую версию классического романа "Скотный двор".
"Сценарий очень художественно и оригинально присоединяется к нескольким проблем 20-го века, которые, кажется, особенно актуальные сегодня", - сказала Агнешка Холланд.
По словам режиссера, легендарный роман Джорджа Оруэлла "Скотный двор" объединяет все вместе: он раскрывает механизмы тоталитарной лжи и террора, который можно преодолеть только устойчивостью к обману и насилию.
Как сообщал УНН, Канадский фильм "Горькие жатва" о Голодоморе представили в Киеве.