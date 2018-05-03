Голодомор признали геноцидом уже девять штатов США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Американский штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа, таким образом доведя количество штатов, которые это сделали, до девяти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Вашингтоне.
"Сенат и ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа", - сообщили в посольстве в Facebook.
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На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании, добавили в украинском диппредставительстве.