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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Конгрес США цього року може визнати Голодомор геноцидом проти українців - посол

Київ • УНН

 • 8237 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. В цьому році Конгрес США може прийняти резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це на брифінгу повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає кореспондент УНН.

Конгрес США цього року може визнати Голодомор геноцидом проти українців - посол

“Два рази була спроба в Америці в Конгресі прийняти резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-33 років в Україні актом геноциду. Це не вдавалось... Ми пішли іншим шляхом, ми пішли від народу. Після моїх листів губернаторам, зустрічі в різних штатах, в нас тепер кожен місяць штат приєднується до цієї ініціативи, зараз уже 23 штатів. І зараз, коли це виходить в Конгрес, це вже величезна підтримка американського народу. Тому я сподіваюсь, що ми на правильному шляху і сподіваюсь в цьому році така резолюція буде прийнята Конгресом”, — повідомив Чалий.

Як повідомляв УНН, наприкінці червня 2018 року американський штат Огайо визнав Голодомор в Україні геноцидом українського народу.

Українські Національні Новини

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