Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на 500 млрд долларов

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25805 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73582 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100793 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127166 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128069 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170798 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121458 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156351 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104913 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на 500 млрд долларов

Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на 500 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 13706 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на 484 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН. Раньше документ уже проголосовал американский Сенат.

Согласно законопроекту, около 320 млрд долларов планируется направить на финансирование программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), созданной для помощи малым предприятиям. Кроме того, 75 млрд долларов выделят больницам, а еще 25 млрд долларов пойдут на расширение программы тестирования на коронавирус.

После поддержки Конгрессом законопроект передадут президенту США Дональду Трампу, отмечает NYT. Ранее он уже выразил намерение подписать документ.

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Ранее, в конце марта, Трамп подписал закон о пакете мер экономической помощи на 2,3 трлн долларов. Меры предусматривали займы для малого бизнеса, прямые выплаты гражданам, а также временное увеличение пособий по безработице и финансирования больниц.

Согласно последним данным, в США было зафиксировано более 856 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страна лидирует по количеству больных в мире. Второе место занимает Испания, где обнаружили 213 тыс. пациентов с COVID-19.

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