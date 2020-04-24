Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на 500 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на 484 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН. Раньше документ уже проголосовал американский Сенат.
Согласно законопроекту, около 320 млрд долларов планируется направить на финансирование программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), созданной для помощи малым предприятиям. Кроме того, 75 млрд долларов выделят больницам, а еще 25 млрд долларов пойдут на расширение программы тестирования на коронавирус.
После поддержки Конгрессом законопроект передадут президенту США Дональду Трампу, отмечает NYT. Ранее он уже выразил намерение подписать документ.
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Ранее, в конце марта, Трамп подписал закон о пакете мер экономической помощи на 2,3 трлн долларов. Меры предусматривали займы для малого бизнеса, прямые выплаты гражданам, а также временное увеличение пособий по безработице и финансирования больниц.
Согласно последним данным, в США было зафиксировано более 856 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Страна лидирует по количеству больных в мире. Второе место занимает Испания, где обнаружили 213 тыс. пациентов с COVID-19.
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