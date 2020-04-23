Трамп підписав указ про припинення імміграції в США

ukru
16:58 • 60048 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 133123 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 225471 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 227778 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 228403 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 218912 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 190873 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185270 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145692 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150098 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
66 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 109198 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144508 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 150627 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129809 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 242584 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 225467 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 227773 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 228400 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 218909 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 190871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 38518 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 20525 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129809 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144508 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112437 перегляди
Актуальне
Трамп підписав указ про припинення імміграції в США

Трамп підписав указ про припинення імміграції в США

Київ • УНН

 • 17002 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі оголосив, що підписав указ про припинення імміграції в країну. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Білого дому у Twitter.

“Це гарантує, що безробітні американці з усіх верств суспільства будуть першими в черзі на вакансії в міру того, як наша економіка буде зростати”, — йдеться в заяві. Там також зазначається, що такі заходи допоможуть США зберегти медичні ресурси.

Напередодні Трамп заявив, що обмеження, які будуть діяти принаймні 60 днів, дозволять захистити американців, які втратили робочі місця через кризу, викликану пандемією коронавірусу. По закінченні цього терміну адміністрація президента США продовжить стежити за ринком праці, щоб при необхідності змінити або доповнити указ, додали в Білому домі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WP: Трамп наполіг, щоб його ім’я вказали на чеках кризової допомоги для 70 млн американців

Винятки будуть зроблені для медичних та інших працівників, чия допомога необхідна для боротьби зі спалахом коронавірусної інфекції, для подружжя та неповнолітніх дітей американських громадян, а також для “деяких інших іноземців”, пояснили в адміністрації президента.

Там також привели результати недавнього опитування USA Today/Ipsos, згідно з яким за тимчасове припинення імміграції виступають 80% американців. Ще 81% громадян США, опитаних Pew Research Center, розглядають імміграцію як масову загрозу.

Про свій намір призупинити потік іммігрантів в країну Трамп повідомив 21 квітня. Як писала газета The New York Times, йдеться про призупинення видачі грін-карт, які дають право проживати і працювати в США, не будучи громадянином країни. Газета повідомляла, що грін-карти будуть доступні тільки дітям і подружжю американців. CNN з посиланням на джерела писав, що влада може продовжити заборону на видачу робочих віз на120 днів, щоб згладити ситуацію з безробіттям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чверть малого бізнесу США може назавжди закритись в наступні два місяці — дослідження

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73