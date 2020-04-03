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Показник безробіття в США встановив новий рекорд

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У США кількість поданих заяв на отримання допомоги по безробіттю підскочило до історично рекордного рівня — за минулий тиждень первинне клопотання подали 6,65 мільйона американців, повідомило у вівторок, 2 квітня, міністерство праці у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на DW.

Показник попереднього тижня (3,3 мільйона заяв) вже перевищив попередній рекорд 1982 року, коли кількість первинних заяв на допомогу склало 695 тисяч.

Економісти Федеральної резервної системи прогнозують, що безробіття в США, яке ще недавно становила 3,5 відсотка, в результаті пандемії коронавірусу підскочить до двозначного показника.

Кількість первинних заяв на допомогу з безробіття вважається важливим індикатором стану економіки в США, оскільки він відображає ситуацію на ринку праці лише з тижневим запізненням. Ще кілька тижнів тому цей показник не перевищував 100 тисяч заяв.

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Стрімке поширення вірусної інфекції паралізувало суспільне життя в багатьох районах США. Майже близько трьох чвертей з 330-мільйонного населення країни стикаються з обмеженнями через карантин, введеними владою штатів. В країні закриті багато магазинів, ресторани і готелі, анульовано величезну кількість турпоїздок.

За останніми даними, в США від наслідків коронавірусу померло вже понад 5,5 тисячі пацієнтів. Кількість заражених перевищила 230 тис. осіб — більше, ніж в будь-якій іншій країні світу.

Станом на 23:00 2 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 1 мільйон. Всього у світі від COVID-19 померли 51 489 людей, одужали майже 209 тисяч.

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