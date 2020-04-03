Показник безробіття в США встановив новий рекорд

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У США кількість поданих заяв на отримання допомоги по безробіттю підскочило до історично рекордного рівня — за минулий тиждень первинне клопотання подали 6,65 мільйона американців, повідомило у вівторок, 2 квітня, міністерство праці у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на DW.