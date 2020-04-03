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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75953 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89481 просмотра

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Показатель безработицы в США установил новый рекорд

Показатель безработицы в США установил новый рекорд

Киев  •  УНН

 • 14211 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В США количество поданных заявлений на получение пособия по безработице подскочило до исторически рекордного уровня - за прошедшую неделю первичное ходатайство подали 6,65 миллиона американцев, сообщило во вторник, 2 апреля, министерство труда в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на DW.

Показателя предыдущей недели (3,3 миллиона заявлений) уже превысил предыдущий рекорд 1982 года, когда количество первичных заявлений на пособие составило 695 тыс.

Экономисты Федеральной резервной системы прогнозируют, что безработица в США, которая еще недавно составляла 3,5 процента, в результате пандемии коронавируса подскочит до двузначного показателя.

Количество первичных заявок на пособие по безработице считается важным индикатором состояния экономики в США, поскольку он отражает ситуацию на рынке труда только с недельным опозданием. Еще несколько недель назад этот показатель не превышал 100 тыс. заявлений.

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Стремительное распространение вирусной инфекции парализовало общественную жизнь во многих районах США. Почти около трех четвертей из 330-миллионного населения страны сталкиваются с ограничениями из-за карантина, введенными властями штатов. В стране закрыты многие магазины, рестораны и гостиницы, аннулировано огромное количество турпоездок.

По последним данным, в США от последствий коронавируса умерло уже более 5,5 тысячи пациентов. Количество зараженных превысило 230 тыс. человек — больше, чем в любой другой стране мира.

По состоянию на 23:00 2 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысила 1 млн. Всего в мире от COVID-19 умерли 51489 человек выздоровели почти 209 тыс.

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