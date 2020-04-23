Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в США

“Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти”, — говорится в заявлении. Там также отмечается, что такие меры помогут США сохранить медицинские ресурсы.

Накануне Трамп заявил, что ограничения, будут действовать по крайней мере 60 дней, позволят защитить американцев, потерявших рабочие места из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По истечении этого срока администрация президента США продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости изменить или дополнить указ, добавили в Белом доме.

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Исключения будут сделаны для медицинских и других работников, чья помощь необходима для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции, для супругов и несовершеннолетних детей американских граждан, а также для “других иностранцев”, пояснили в администрации президента.

Там также привели результаты недавнего опроса USA Today/Ipsos, согласно которому за временное прекращение иммиграции выступают 80% американцев. Еще 81% граждан США, опрошенных Pew Research Center, рассматривают иммиграцию как массовую угрозу.

О своем намерении приостановить поток иммигрантов в страну Трамп сообщил 21 апреля. Как писала газета The New York Times, речь идет о приостановлении выдачи грин-карт, дающих право проживать и работать в США, не являясь ее гражданином. Газета сообщала, что грин-карты будут доступны только детям и супругам американцев. CNN со ссылкой на источники писал, что власть может продлить запрет на выдачу рабочих виз на120 дней, чтобы сгладить ситуацию с безработицей.

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