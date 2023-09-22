Конфликт в Нагорном Карабахе: Пашиян заявил, что Армении нужен мир
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Армения должна быть «свободной от конфликта» ради своей независимости. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян своим соотечественникам в четверг после того, как их этнические родственники в сепаратистском регионе Нагорного Карабаха на этой неделе сдались Азербайджану, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Падение Карабаха, региона, который этнические армянские сепаратисты контролировали в течение трех десятилетий при поддержке Еревана, вызвало в Армении протесты с призывами к отставке Пашиняна.
«Сегодня мы живем в трудные времена, испытывая неописуемые физические и психологические страдания», — сказал Пашинян в телевизионном обращении ко дню национальной независимости Армении, в котором он не упомянул прямо о Нагорном Карабахе.
Армения выиграла от демократии, верховенства права и принципиальной антикоррупционной политики, но ей также нужен мир, сказал Пашинян.
«Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет. Армения должна пойти по этому пути ради независимости, ради государственности, ради будущего», - сказал он.
Справочно
В 2020 году Пашинян руководил войной, в ходе которой недавно уверенный и лучше вооруженный Азербайджан захватил контроль над частями территории, которые ранее контролировали сепаратисты, заложив основу для захвата всего региона на этой неделе.
Напомним
В Евлахе в четверг, 21 сентября, состоялась встреча азербайджанской делегации с представителями армян по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.