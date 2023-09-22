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Конфликт в Нагорном Карабахе: Пашиян заявил, что Армении нужен мир

Конфликт в Нагорном Карабахе: Пашиян заявил, что Армении нужен мир

Киев • УНН

 • 152611 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Армения должна быть «свободной от конфликта» ради своей независимости. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян своим соотечественникам в четверг после того, как их этнические родственники в сепаратистском регионе Нагорного Карабаха на этой неделе сдались Азербайджану, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Падение Карабаха, региона, который этнические армянские сепаратисты контролировали в течение трех десятилетий при поддержке Еревана, вызвало в Армении протесты с призывами к отставке Пашиняна.

«Сегодня мы живем в трудные времена, испытывая неописуемые физические и психологические страдания», — сказал Пашинян в телевизионном обращении ко дню национальной независимости Армении, в котором он не упомянул прямо о Нагорном Карабахе.

Армения выиграла от демократии, верховенства права и принципиальной антикоррупционной политики, но ей также нужен мир, сказал Пашинян.

«Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет. Армения должна пойти по этому пути ради независимости, ради государственности, ради будущего», - сказал он.

Справочно

В 2020 году Пашинян руководил войной, в ходе которой недавно уверенный и лучше вооруженный Азербайджан захватил контроль над частями территории, которые ранее контролировали сепаратисты, заложив основу для захвата всего региона на этой неделе.

Напомним

В Евлахе в четверг, 21 сентября, состоялась встреча азербайджанской делегации с представителями армян по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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