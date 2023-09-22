Конфлікт у Нагірному Карабасі: Пашиян заявив, що Вірменії потрібен мир
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Вірменія має бути «вільною від конфлікту» заради своєї незалежності. Про це заявив прем’єр-міністр Нікол Пашинян своїм співвітчизникам у четвер після того, як їхні етнічні родичі в сепаратистському регіоні Нагірного Карабаху цього тижня здалися Азербайджану, пише Reuters, передає УНН.
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Падіння Карабаху, регіону, який етнічні вірменські сепаратисти контролювали протягом трьох десятиліть за підтримки Єревана, викликало у Вірменії протести з закликами до відставки Пашиняна.
«Сьогодні ми живемо у важкі часи, зазнаючи невимовних фізичних і психологічних страждань», — сказав Пашинян у телевізійному зверненні до дня національної незалежності Вірменії, у якому він не згадав прямо про Нагірний Карабах.
Вірменія виграла від демократії, верховенства права та принципової антикорупційної політики, але їй також потрібен мир, сказав Пашинян.
«Мир є фактором, який забезпечує і гарантує безпеку, а також незалежність і суверенітет. Вірменія повинна піти цим шляхом заради незалежності, заради державності, заради майбутнього», - сказав він.
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У 2020 році Пашинян керував війною, під час якої нещодавно впевнений і краще озброєний Азербайджан захопив контроль над частинами території, які раніше контролювали сепаратисти, заклавши основу для захоплення всього регіону цього тижня.
Нагадаємо
У Євлаху в четвер, 21 вересня, відбулася зустріч азербайджанської делегації з представниками вірмен щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.