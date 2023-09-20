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У Вірменії подовжуються протести: поліція погрожує застосувати спецзасоби

Київ • УНН

 • 158768 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Єревані, Вірменія, продовжуються масові акції протесту проти рішення влади не втручатись у ситуацію у Нагорному Карабаху. Поліція вважає протести незаконними та погрожує застосувати спецзасоби. Про це інформує УНН з посиланням на News.am.

Деталі

Зазначається, що ситуація біля будівлі уряду Вірменії на площі Республіки, де проходить акція протесту, загострилася.Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна та кидають пляшки та каміння у бік будівлі.

Між учасниками акції та поліцейськими почалися сутички. Поліція заявляє, що дії громадян є незаконними.

Поліція оголосила, що готується застосувати спецзасоби, після чого поліцейські почали використовувати кийки.

Доповнення

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не брала участі у складанні та обговореннях представленого командуванням російського миротворчого контингенту тексту про припинення вогню у Нагорному Карабасі.

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