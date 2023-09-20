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В Армении продолжаются протесты: полиция угрожает применить спецсредства

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Ереване, Армения, продолжаются массовые акции протеста против решения властей не вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Полиция считает протесты незаконными и угрожает применить спецсредства. Об этом информирует УНН со ссылкой на News.am.

Детали

Отмечается, что ситуация у здания правительства Армении на площади Республики, где проходит акция протеста, обострилась, протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Пашиняна и бросают бутылки и камни в сторону здания.

Между участниками акции и полицейскими начались столкновения. Полиция заявляет, что действия граждан являются незаконными.

Полиция объявила, что готовится применить спецсредства, после чего полицейские начали использовать дубинки.

Дополнение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не участвовала в составлении и обсуждениях представленного командованием российского миротворческого контингента текста о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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