По факту конфликта между гражданскими и сотрудниками ТЦК в Ворохте в Ивано-Франковской области полиция начала два уголовных производства, сообщили в пятницу в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 4 июля около полудня в поселке Ворохта.

"Группа лиц вызывающе и грубо нарушали общественный порядок, совершили конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности. 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повредили автомобиль", - сообщили в полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители, как сообщается, "провели разъяснительную работу" с местными жителями. "Конфликт удалось оперативно прекратить. В дальнейшем полицейские опросили пострадавших, установили свидетелей конфликта, изъяли видео с камер наблюдения и поврежденное транспортное средство. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение", - отметили в полиции.

По факту противоправных действий следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

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