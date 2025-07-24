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Кондитерское предприятие в Винницкой области возместило 29 млн грн неуплаченных налогов

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Директор кондитерского предприятия в Винницкой области три года скрывал доходы, что привело к неуплате более 29 млн грн налога на прибыль. Он признал вину и добровольно возместил всю сумму убытков.

Кондитерское предприятие в Винницкой области возместило 29 млн грн неуплаченных налогов

В Винницкой области директор кондитерского общества три года скрывал реальные доходы предприятия, что привело к неуплате более 29 млн грн налога на прибыль. В конце концов он признал вину и добровольно возместил убытки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Налоговые поступления на более чем 29 миллионов гривен благодаря прокурорам Офиса Генерального прокурора возвращены в бюджет в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Прокуроры сообщили, что "директор общества в Винницкой области в течение трех лет сознательно не отражал в налоговой отчетности реальные объемы доходов от продажи кондитерской продукции". Это в свою очередь привело к непоступлению в государственный бюджет более 29 млн грн налога на прибыль.

Как указали в Офисе генпрокурора, нарушение подтверждено результатами судебной экономической экспертизы.

"До момента сообщения о подозрении руководитель предприятия полностью признал вину и добровольно уплатил всю сумму убытков", - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаКриминал и ЧП
Винницкая область
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