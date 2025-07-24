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Кондитерське підприємство на Вінничині відшкодувало 29 млн грн несплачених податків

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Директор кондитерського підприємства на Вінниччині три роки приховував доходи, що призвело до несплати понад 29 млн грн податку на прибуток. Він визнав провину та добровільно відшкодував усю суму збитків.

Кондитерське підприємство на Вінничині відшкодувало 29 млн грн несплачених податків

У Вінницькій області директор кондитерського товариства три роки приховував реальні доходи підприємства, що призвело до несплати понад 29 млн грн податку на прибуток. Врешті він визнав провину й добровільно сплатив збитки. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Податкові надходження на понад 29 мільйонів гривень завдяки прокурорам Офісу Генерального прокурора повернуто до бюджету у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)

- ідеться у дописі.

Прокурори повідомили, що "директор товариства у Вінницькій області впродовж трьох років свідомо не відображав у податковій звітності реальні обсяги доходів від продажу кондитерської продукції". Це своєю чергою призвело до ненадходження до державного бюджету понад 29 млн грн податку на прибуток.

Як вказали в Офісі генпрокурора, порушення підтверджено результатами судової економічної експертизи.

"До моменту повідомлення про підозру керівник підприємства повністю визнав вину та добровільно сплатив усю суму збитків", - додали у відомстві.

У зв’язку з цим прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Лише від ПДВ сотні мільйонів гривень щомісяця. Стало відомо, скільки аптеки сплачують податків22.07.25, 12:16 • 2818 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаКримінал та НП
Вінницька область
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