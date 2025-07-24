Кондитерське підприємство на Вінничині відшкодувало 29 млн грн несплачених податків

У Вінницькій області директор кондитерського товариства три роки приховував реальні доходи підприємства, що призвело до несплати понад 29 млн грн податку на прибуток. Врешті він визнав провину й добровільно сплатив збитки. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Податкові надходження на понад 29 мільйонів гривень завдяки прокурорам Офісу Генерального прокурора повернуто до бюджету у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) - ідеться у дописі.

Прокурори повідомили, що "директор товариства у Вінницькій області впродовж трьох років свідомо не відображав у податковій звітності реальні обсяги доходів від продажу кондитерської продукції". Це своєю чергою призвело до ненадходження до державного бюджету понад 29 млн грн податку на прибуток.

Як вказали в Офісі генпрокурора, порушення підтверджено результатами судової економічної експертизи.

"До моменту повідомлення про підозру керівник підприємства повністю визнав вину та добровільно сплатив усю суму збитків", - додали у відомстві.

У зв’язку з цим прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

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