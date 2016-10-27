Комплексную проверку провели в Уманской исправительной колонии

Так, были проверены производственная зона, хозяйственные объекты, отделения для осужденных, дежурная часть, медицинская часть, банно-прачечный комплекс, магазин, столовая, помещения котельной на готовность эксплуатации в зимний период.

При подведении итогов особое внимание было обращено на активизацию ремонтных работ на отделениях социально-психологической службы, сохранению овощей заготовленных из урожая 2016 и поиска кандидатов для замещения вакантных должностей младших инспекторов.