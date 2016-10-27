Комплексну перевірку провели в Уманській виправній колонії
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Начальник управління Анатолій Грищенко провів комплексний обхід в Уманській виправній колонії №129, повідомили УНН-Центр у прес-службі управління ДПС у Черкаській області.
Так, були перевірені: виробнича зона, господарські об’єкти, відділення для засуджених, чергова частина, медична частина, банно-пральний комплекс, крамниця, їдальня, приміщення котельні на готовність експлуатації у зимовий період.
Під час підбиття підсумків особлива увага була звернута на активізацію ремонтних робіт на відділеннях соціально-психологічної служби, збереженню овочів заготовлених з урожаю 2016 року та пошуку кандидатів для заміщення вакантних посад молодших інспекторів.