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Компании с уголовным шлейфом зарабатывают деньги на дорожных тендерах: Загребельская объяснила почему

Киев • УНН

 • 10033 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В начале августа в дорожных тендерах на сумму 6,5 млн грн города Килия, что в Одесской области, победила сомнительна компания ДП "Лидер". Получить господряды ей не помешал ни мизерный уставный капитал, ни уголовное производство по факту растраты бюджетных средств на других дорожных проектах. Такая ситуация, как пояснила в комментарии УНН бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, происходит, в первую очередь, по вине правоохранителей.

Компании с уголовным шлейфом зарабатывают деньги на дорожных тендерах: Загребельская объяснила почему

А также потому, что заказчик не проверяет информацию о возможных уголовных делах участников закупок, отмечает Загребельская.

С одной стороны в Украине действует презумпция невиновности, говорит эксперт. Но с другой, из-за низких темпов расследования уголовных дел в Украине значительное количество бюджетных средств осваивают сомнительные или подозреваемые в чем-то компании.

"Действительно у нас есть на дорожном рынке ситуация, когда участвуют в тендерах компании, которые не характеризуются с положительной стороны, которые до этого допускали нарушения, в том числе, которые могут квалифицироваться по уголовному кодексу. И в данном случае, к сожалению, мяч на стороне правоохранителей - если они будут расследовать годами эти уголовные производства, а компания виновата и совершала преступление, то такая компания все эти годы фактически законно будет продолжать участвовать в процедурах, получать новые государственные контракты, бюджетные средства и, возможно, продолжать поступать так же как до этого", - отметила Загребельская.

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Эксперт добавляет, что менять законы для того, чтобы не допускать уголовных фигурантов к тендерам не надо. Вся необходимая законодательная база в Украине есть, и ее просто надо выполнять, а заказчик должен проверять компании, которым хочет заплатить миллионы из бюджета.

"Заказчику стоит в рамках срока, который у него есть по закону "О публичных закупках", обратиться в правоохранительные органы и проверить информацию, чтобы получить достоверные данные: было ли принято окончательное решение в рамках уголовного производства или нет, проверить точно документы компании. Возможно, в документах есть недостатки, может какие-то документы не предоставлены, что может служить основанием для отклонения компании от тендера.

И, конечно, важно, чтобы заказчик, когда будет планировать процедуру закупки, чтобы он предусмотрел необходимые гарантии - если компания в дальнейшем не будет выполнять работы или будет некачественно их выполнять, чтобы он мог получить от этой компании возмещение. В рамках этого может быть применен механизм обеспечения исполнения договора, когда компания вместе с подписанием контракта или предоставляет банковскую гарантию или перечисляет на счет заказчика соответствующее количество средств в качестве обеспечения исполнения договора", - пояснила Загребельская.

Как писал УНН, в июле Килийский городской совет (Одесская область) провел сразу два тендера по закупке услуг ремонта дорожного полотна на общую сумму около 6,5 млн грн. Победу в них отдали ДП "Лидер" 11 августа. При этом, должностные лица ДП "Лидер", как говорится в решении Киевского райсуда, обвиняются в том, что по сговору с чиновниками одесской мэрии завышали стоимость ремонтных работ, которые так и не доделали в городе Одесса. Победу "Лидера" уже обжаловали в аудиторской службе.

По данным ОС "Верховенство права", компания вопреки требованиям тендерной документации, не предоставила документального подтверждения своих прав собственности или пользования регенератором для горячей регенерации асфальто-гранулятовой крошки. Кроме того, ДП "Лидер" не предоставил справки из банка об отсутствии у него задолженности по ссудам.

На указанную ситуацию уже обратили внимание народные депутаты. Говорят, что хотят вызвать губернатора Одесской области "на ковер" в ВР, чтобы Максим Куцый привел и свои аргументы по этому поводу.

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