Компании с уголовным шлейфом зарабатывают деньги на дорожных тендерах: Загребельская объяснила почему

А также потому, что заказчик не проверяет информацию о возможных уголовных делах участников закупок, отмечает Загребельская.

С одной стороны в Украине действует презумпция невиновности, говорит эксперт. Но с другой, из-за низких темпов расследования уголовных дел в Украине значительное количество бюджетных средств осваивают сомнительные или подозреваемые в чем-то компании.

"Действительно у нас есть на дорожном рынке ситуация, когда участвуют в тендерах компании, которые не характеризуются с положительной стороны, которые до этого допускали нарушения, в том числе, которые могут квалифицироваться по уголовному кодексу. И в данном случае, к сожалению, мяч на стороне правоохранителей - если они будут расследовать годами эти уголовные производства, а компания виновата и совершала преступление, то такая компания все эти годы фактически законно будет продолжать участвовать в процедурах, получать новые государственные контракты, бюджетные средства и, возможно, продолжать поступать так же как до этого", - отметила Загребельская.

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Эксперт добавляет, что менять законы для того, чтобы не допускать уголовных фигурантов к тендерам не надо. Вся необходимая законодательная база в Украине есть, и ее просто надо выполнять, а заказчик должен проверять компании, которым хочет заплатить миллионы из бюджета.

"Заказчику стоит в рамках срока, который у него есть по закону "О публичных закупках", обратиться в правоохранительные органы и проверить информацию, чтобы получить достоверные данные: было ли принято окончательное решение в рамках уголовного производства или нет, проверить точно документы компании. Возможно, в документах есть недостатки, может какие-то документы не предоставлены, что может служить основанием для отклонения компании от тендера.

И, конечно, важно, чтобы заказчик, когда будет планировать процедуру закупки, чтобы он предусмотрел необходимые гарантии - если компания в дальнейшем не будет выполнять работы или будет некачественно их выполнять, чтобы он мог получить от этой компании возмещение. В рамках этого может быть применен механизм обеспечения исполнения договора, когда компания вместе с подписанием контракта или предоставляет банковскую гарантию или перечисляет на счет заказчика соответствующее количество средств в качестве обеспечения исполнения договора", - пояснила Загребельская.

Как писал УНН, в июле Килийский городской совет (Одесская область) провел сразу два тендера по закупке услуг ремонта дорожного полотна на общую сумму около 6,5 млн грн. Победу в них отдали ДП "Лидер" 11 августа. При этом, должностные лица ДП "Лидер", как говорится в решении Киевского райсуда, обвиняются в том, что по сговору с чиновниками одесской мэрии завышали стоимость ремонтных работ, которые так и не доделали в городе Одесса. Победу "Лидера" уже обжаловали в аудиторской службе.

По данным ОС "Верховенство права", компания вопреки требованиям тендерной документации, не предоставила документального подтверждения своих прав собственности или пользования регенератором для горячей регенерации асфальто-гранулятовой крошки. Кроме того, ДП "Лидер" не предоставил справки из банка об отсутствии у него задолженности по ссудам.

На указанную ситуацию уже обратили внимание народные депутаты. Говорят, что хотят вызвать губернатора Одесской области "на ковер" в ВР, чтобы Максим Куцый привел и свои аргументы по этому поводу.