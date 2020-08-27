Замкнуте коло "покривання" компанії із криміналом: мер Кілії відмовився скасувати мільйонні "дорожні" тендери

Так, очільник Кілії, що на Одещині, не бачить за собою вини й стверджує, що всі запитання з приводу сумнівної закупівлі послуг з ремонту дороги треба, нібито, адресувати системі Prozorro.

"Система автоматично визначає переможця. От система і визначила переможцем саме цю компанію (ДП "Лідер" - ред)", - каже він і додає, що факт кримінального переслідування підприємства за привласнення коштів на будівництві тротуарів не може бути підставою для відмови ДП "Лідеру" брати участь у схожих тендерах.

При цьому Бойченко стверджує, що грошей у мерії на вже оголошені та проведені закупівлі з ремонту дорожнього полотна немає.

"У нас наразі на виконання цих робіт (а це 6,5 млн грн) коштів немає, і перемога у тендері це ще не означає, що ці роботи будуть виконуватися. Цей тендер робився під кошти інфраструктурної субвенції, яку ми мали отримати з державного бюджету. Напередодні депутати забрали у нас ці кошти у фонд "ковіду", за що їм "подяка". У нас наразі на всі ці роботи є близько 50 тис. грн", - пожалівся мер.

Однак, очільник міста заявив, що скасовувати тендер, на який сьогодні Кілії нібито навіть немає чим платити, він все одно не хоче.

"... ми вже звернувся до обласної ради з проханням виділити ці кошти", - сказав Бойченко.

Чому мер так активно захищає "перемогу" ДП "Лідер" на двох мільйонних дорожніх тендерах - він не пояснив. Сказав лишень, що раніше з цією компанію вони не працювали, і начебто самі її побоюються.

"Ця компанія у нас перемагає вперше, ми теж з опаскою дивимося на компанії, ми їх не знаємо, але це не враховує тендерна процедура, знаю я когось чи ні", - додав Бойченко.

Тепер же Кілійський мер вже точно знає, що статутний капітал ДП "Лідер" нараховує всього 1 тис. грн, а сама компанія є по суті фаворитом дорожніх тендерів самого мера Одеси Труханова. Адже одеська міськрада замовила в цілому у цієї компанії послуг на суму понад 295 млн грн, уклавши 124 договори.

Чиновниця Виконавчого комітету Кілійської міської ради Наталя Чапраз, яка власне і ставила свої підписи на усіх тендерних рішеннях на користь ДП "Лідер", коментувати ситуацію відмовилася.

Жінка, замість пояснити позицію, двічі сказала, що оскільки перебуває у "навчальній відпустці" обговорювати тему скандальних дорожніх закупівель — не буде.

На ситуацію, щоправда, вже звернули увагу народні депутати. Кажуть, що хочуть викликати губернатора Одещини "на килим" до ВР, аби Максим Куций навів і свої аргументи з цього приводу.

Нагадаємо, що службові особи ДП "Лідер", як йдеться у рішенні Київського райсуду, звинувачуються в тому, що за змовою з чиновниками одеської мерії завищували вартість ремонтних робіт, які так і не доробили у місті Одеса.

Також нагадаємо, у липні Кілійський міська рада (Одеська область) провела відразу два тендери із закупівлі послуг ремонту дорожнього полотна на загальну суму близько 6,5 млн грн. Перемогу в них віддали ДП "Лідер" 11 серпня.