Замкнутый круг "покрывания" компании с криминалом: мэр Килии отказался отменить миллионные "дорожные" тендеры

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12083 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73753 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107816 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179843 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183610 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390946 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226287 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501011 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349443 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230465 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21438 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47006 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15855 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15450 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16166 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142980 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130960 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219397 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390946 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501011 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12083 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38551 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38244 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45819 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75787 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Замкнутый круг "покрывания" компании с криминалом: мэр Килии отказался отменить миллионные "дорожные" тендеры

Киев • УНН

 • 19526 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Килийский городской голова Павел Бойченко прокомментировал скандальные тендеры на 6,5 млн грн, которые его мэрия отдала компании - фигуранту уголовного производства, передает УНН.

Замкнутый круг "покрывания" компании с криминалом: мэр Килии отказался отменить миллионные "дорожные" тендеры

Так, глава Килии, что в Одесской области, не видит за собой вины и утверждает, что все вопросы по поводу сомнительной закупки услуг по ремонту дороги надо, якобы, адресовать системе Prozorro.

"Система автоматически определяет победителя. Вот система и определила победителем именно эту компанию (ГП "Лидер" - ред)", - говорит он и добавляет, что факт уголовного преследования предприятия за присвоение средств на строительстве тротуаров не может быть основанием для отказа ГП "Лидер" участвовать в подобных тендерах.

При этом Бойченко утверждает, что денег у мэрии на уже объявленные и проведенные закупки по ремонту дорожного полотна нет.

"У нас сейчас на выполнение этих работ (а это 6,5 млн грн) средств нет, и победа в тендере это еще не значит, что эти работы будут выполняться. Этот тендер делался под средства инфраструктурной субвенции, которую мы должны были получить из государственного бюджета. Накануне депутаты забрали у нас эти средства в фонд "ковида", за что им "спасибо". У нас пока на все эти работы есть около 50 тыс. грн", - пожаловался мэр.

Однако, глава города заявил, что отменять тендер, за который сегодня Килии якобы даже нечем платить, он все равно не хочет.

"... мы уже обратились в областной совет с просьбой выделить эти средства", - сказал Бойченко.

Почему мэр так активно защищает "победу" ГП "Лидер" на двух миллионных дорожных тендерах - он не объяснил. Сказал только, что раньше с этой компанией они не работали, и вроде сами ее опасаются.

"Эта компания у нас побеждает впервые, мы тоже с опаской смотрим на компании, которые мы их не знаем, но это не учитывает тендерная процедура, знаю я кого-то или нет", - добавил Бойченко.

Теперь же Килийский мэр уже точно знает, что уставный капитал ГП "Лидер" насчитывает всего 1 тыс. грн, а сама компания является по сути фаворитом дорожных тендеров самого мэра Одессы Труханова. Ведь одесский горсовет заказал в целом в этой компании услуг на сумму более 295 млн грн, заключив 124 договора.

Чиновница Исполнительного комитета Килийского городского совета Наталья Чапраз, которая собственно и ставила свои подписи на всех тендерных решениях в пользу ГП "Лидер", комментировать ситуацию отказалась.

Женщина, вместо объяснить позицию, дважды сказала, что поскольку находится в "учебном отпуске" обсуждать тему скандальных дорожных закупок - не будет.

На ситуацию, правда, уже обратили внимание народные депутаты. Говорят, что хотят вызвать губернатора Одесской области "на ковер" в ВР, чтобы Максим Куцый привел и свои аргументы по этому поводу.

Напомним, что служебные лица ГП "Лидер", как говорится в решении Киевского райсуда, обвиняются в том, что по сговору с чиновниками одесской мэрии завышали стоимость ремонтных работ, которые так и не доделали в городе Одесса.

Также напомним, в июле Килийский городской совет (Одесская область) провел сразу два тендера по закупке услуг ремонта дорожного полотна на общую сумму около 6,5 млн грн. Победу в них отдали ГП "Лидер" 11 августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23