Замкнутый круг "покрывания" компании с криминалом: мэр Килии отказался отменить миллионные "дорожные" тендеры

Так, глава Килии, что в Одесской области, не видит за собой вины и утверждает, что все вопросы по поводу сомнительной закупки услуг по ремонту дороги надо, якобы, адресовать системе Prozorro.

"Система автоматически определяет победителя. Вот система и определила победителем именно эту компанию (ГП "Лидер" - ред)", - говорит он и добавляет, что факт уголовного преследования предприятия за присвоение средств на строительстве тротуаров не может быть основанием для отказа ГП "Лидер" участвовать в подобных тендерах.

При этом Бойченко утверждает, что денег у мэрии на уже объявленные и проведенные закупки по ремонту дорожного полотна нет.

"У нас сейчас на выполнение этих работ (а это 6,5 млн грн) средств нет, и победа в тендере это еще не значит, что эти работы будут выполняться. Этот тендер делался под средства инфраструктурной субвенции, которую мы должны были получить из государственного бюджета. Накануне депутаты забрали у нас эти средства в фонд "ковида", за что им "спасибо". У нас пока на все эти работы есть около 50 тыс. грн", - пожаловался мэр.

Однако, глава города заявил, что отменять тендер, за который сегодня Килии якобы даже нечем платить, он все равно не хочет.

"... мы уже обратились в областной совет с просьбой выделить эти средства", - сказал Бойченко.

Почему мэр так активно защищает "победу" ГП "Лидер" на двух миллионных дорожных тендерах - он не объяснил. Сказал только, что раньше с этой компанией они не работали, и вроде сами ее опасаются.

"Эта компания у нас побеждает впервые, мы тоже с опаской смотрим на компании, которые мы их не знаем, но это не учитывает тендерная процедура, знаю я кого-то или нет", - добавил Бойченко.

Теперь же Килийский мэр уже точно знает, что уставный капитал ГП "Лидер" насчитывает всего 1 тыс. грн, а сама компания является по сути фаворитом дорожных тендеров самого мэра Одессы Труханова. Ведь одесский горсовет заказал в целом в этой компании услуг на сумму более 295 млн грн, заключив 124 договора.

Чиновница Исполнительного комитета Килийского городского совета Наталья Чапраз, которая собственно и ставила свои подписи на всех тендерных решениях в пользу ГП "Лидер", комментировать ситуацию отказалась.

Женщина, вместо объяснить позицию, дважды сказала, что поскольку находится в "учебном отпуске" обсуждать тему скандальных дорожных закупок - не будет.

На ситуацию, правда, уже обратили внимание народные депутаты. Говорят, что хотят вызвать губернатора Одесской области "на ковер" в ВР, чтобы Максим Куцый привел и свои аргументы по этому поводу.

Напомним, что служебные лица ГП "Лидер", как говорится в решении Киевского райсуда, обвиняются в том, что по сговору с чиновниками одесской мэрии завышали стоимость ремонтных работ, которые так и не доделали в городе Одесса.

Также напомним, в июле Килийский городской совет (Одесская область) провел сразу два тендера по закупке услуг ремонта дорожного полотна на общую сумму около 6,5 млн грн. Победу в них отдали ГП "Лидер" 11 августа.