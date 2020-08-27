Компанії з кримінальним шлейфом заробляють гроші на дорожніх тендерах: Загребельська пояснила чому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На початку серпня у дорожніх тендерах на суму 6,5 млн грн міста Кілія, що на Одещині, перемогла сумнівна компанія ДП “Лідер”. Отримати держпідряд їй не завадив ані мізерний статутний капітал, ані кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів на інших дорожніх проектах. Така ситуація, як пояснила у коментарі УНН колишня уповноважена АМКУ Агія Загребельська, відбувається, у першу чергу, з вини правоохоронців.
А також через те, що замовник не перевіряє інформацію про можливі кримінальні справи учасників закупівель, зазначає Загребельська.
З одного боку в Україні діє презумпція невинуватості, каже експерт. Але з іншого, через низькі темпи розслідування кримінальних справ в Україні значну кількість бюджетних коштів освоюють сумнівні або підозрювані у чомусь компанії.
“Дійсно у нас є на дорожньому ринку ситуація, коли беруть участь у тендерах компанії, які не характеризуються з позитивного боку, які до цього допускали порушення, в тому числі, які можуть кваліфікуватися за кримінальним кодексом. І в даному випадку, на жаль, м'яч на боці правоохоронців - якщо вони будуть розслідувати роками ці кримінальні провадження, а компанія винувата і вчиняла злочин, то така компанія всі ці роки фактично законно буде продовжувати брати участь у процедурах, отримувати нові державні контракти, бюджетні кошти і можливо, продовжувати вчиняти так само як до цього”, - зазначила Загребельська.
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Експерт додає, що змінювати закони для того, щоб не допускати кримінальних фігурантів до тендерів не треба. Уся необхідна законодавча база в Україні є, і її просто треба виконувати, а замовник повинен перевіряти компанії, яким хоче заплатити мільйони з бюджету.
“Замовнику варто в рамках строку, який в нього є за Законом “Про публічні закупівлі”, звернутися до правоохоронців і перевірити інформацію, щоб отримати достовірні дані: чи було прийнято кінцеве рішення в рамках кримінального провадження чи ні, перевірити достеменно документи компанії. Можливо, у документах є недоліки, може якісь документи не надані, що може слугувати підставою для відхилення компанії з тендеру.
І, звичайно, важливо, щоб замовник, коли плануватиме процедуру закупівлі, щоб він передбачив необхідні гарантії - якщо компанія в подальшому не буде виконувати роботи або буде не якісно їх виконувати, щоб він міг отримати з цієї компанії відшкодування. В рамках цього може бути застосований механізм забезпечення виконання договору, коли компанія разом з підписанням контракту або надає банківську гарантію або перераховує на рахунок замовника відповідну кількість коштів в якості забезпечення виконання договору”, - пояснила Загребельська.
Як писав УНН, у липні Кілійський міська рада (Одеська область) провела відразу два тендери із закупівлі послуг ремонту дорожнього полотна на загальну суму близько 6,5 млн грн. Перемогу в них віддали ДП "Лідер" 11 серпня. При цьому, службові особи ДП "Лідер", як йдеться у рішенні Київського райсуду, звинувачуються в тому, що за змовою з чиновниками одеської мерії завищували вартість ремонтних робіт, які так і не доробили у місті Одеса. Перемогу “Лідера” вже оскаржили в аудиторській службі.
За даними ГС "Верховенство права", компанія попри вимоги тендерної документації, не надала документального підтвердження своїх прав власності або користування регенератором для гарячої регенерації асфальто-гранулятової крихти. Крім того, ДП "Лідер" не надало довідки з банку про відсутність у нього заборгованості по позиках.
На вказану ситуацію вже звернули увагу народні депутати. Кажуть, що хочуть викликати губернатора Одещини "на килим" до ВР, аби Максим Куций навів і свої аргументи з цього приводу.