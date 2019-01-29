Компании семейного бизнеса Рыбалки судятся за 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. ООО "Чистая Планета" обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО "Фаэтон Транс" почти 2 млн грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
В своем исковом заявлении "Чистая Планета" указывает, что предприятие "Фаэтон Транс" должно уплатить Обществу 1 млн 902 тыс. грн задолженности, в соответствии с условиями договора беспроцентного займа, который был заключен в январе 2016 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За семейным бизнесом депутата Рыбалки тянется шлейф судебных дел
Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковое заявление ООО "Чистая Планета" в полном объеме и издал приказ о взыскании с ООО "Фаэтон Транс" в пользу Общества задолженности в сумме 1 млн 902 тыс. грн.
Согласно постановлению Печерского райсуда, оба предприятия входят в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки. По данным СМИ, в мае 2018 S.Group сменила название на IPG.
Ранее УНН сообщал, что в течение последних 12 месяцев ООО "Фаэтон Транс" осуществило около 5 операций с оффшорными юрисдикциями.
Напомним, что адвокаты Рыбалки системно угрожают СМИ за новости о семейном бизнесе нардепа.