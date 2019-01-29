Компанії родинного бізнесу Рибалки судяться за 2 млн грн

У своїй позовній заяві "Чиста Планета" вказує, що підприємство "Фаетон Транс" має сплатити Товариству 1 млн 902 тис. грн заборгованості, відповідно до умов договору безвідсоткової позики, який був заключний у січні 2016 року.

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Розглянувши матеріали справи, суд задовольнив позовну заяву ТОВ "Чиста Планета" у повному обсязі та видав наказ про стягнення з ТОВ "Фаетон Транс" на користь Товариства заборгованості у сумі 1 млн 902 тис. грн.

Згідно з ухвалою Печерського райсуду, обидва підприємства входять до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки. За даними ЗМІ, у травні 2018 року S.Group змінила назву на IPG.

Раніше УНН повідомляв, що протягом останніх 12 місяців ТОВ "Фаетон Транс" здійснило близько 5 операцій з офшорними юрисдикціями.

Нагадаємо, що адвокати Рибалки системно погрожують ЗМІ за новини про сімейний бізнес нардепа.