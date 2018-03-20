Арештовано рахунки двох фірм, пов'язаних з депутатом Рибалкою

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти компаній, які входять до складу сімейної снекової корпорації народного депутата Сергій Рибалки - S.Group, передає УНН з посиланням на ухвалу суду.

Йдеться, зокрема, про арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ “ЧИСТА ПЛАНЕТА” (ЄДРПОУ 34060298) і ТОВ “НОВА КОМПАНІЯ-2006” (ЄДРПОУ 34432852), відкритих у АТ “ОТП БАНК”.

Також рішенням суду було зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже перебувають на них, крім обов’язкових платежів до бюджету та виплати заробітних плат працівникам.

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Арешт коштів було здійснено за клопотанням прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, який навів факти ухилення від сплати податків фірмами з сімейного бізнесу нардепа Рибалки протягом щонайменше трьох років.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації „S.Group“, до складу якої серед інших входять наступні підприємства: ТОВ „СНЕК ЕКСПОРТ“ (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ „ВІТАФУДС“ (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ „ФАЕТОН ТРАНС“ ( ЄДРПОУ 36166749), ТОВ „ВІТАФУДЗ“ (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ „ЧИСТА ПЛАНЕТА“ (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ „Агросахінвест-2002“ (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ „Нова компанія-2006“ (ЄДРПОУ 34432852) та ТОВ „Самоцвіти“ (ЄДРПОУ 13473378), які, використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2016 років, здійснили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великому розмірі”, — сказано в документі.

Раніше Печерським судом також були накладені арешти на рахунки ще однієї компанії з групи S.Group — ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ”.

Остання, як відомо, проходить у справі СБУ за фактом фінансування тероризму. Службові особи вказаної ТОВ, за даними слідства, організували незаконні схеми збуту снекової продукції на тимчасово окупованих територіях та сплачували із вказаної діяльності кошти на користь самопроголошених “Л/ДНР”.

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