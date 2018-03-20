Арестованы счета двух фирм, связанных с депутатом Рыбалкой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства компаний, входящих в состав семейной снековой компании народного депутатf Сергей Рыбалки - S.Group, передает УНН со ссылкой на решение суда.
Речь идет об аресте денежных средств, находящихся на банковских счетах ООО “ЧИСТА ПЛАНЕТА” (ЕГРПОУ 34060298) и ООО “НОВА КОМПАНІЯ-2006” (ЕГРПОУ 34432852), открытых в АО “ОТП БАНК”.
Также решением суда были остановлены расходные операции со средствами, которые поступили на указанные счета и уже находились на них, кроме обязательных платежей в бюджет и выплат заработных плат работникам.
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Арест средств было осуществлено по ходатайству прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который привел факты уклонения от уплаты налогов фирмами из семейного бизнеса нардепа Рыбалки в течение не менее трех лет.
“Досудебным расследованием установлено, что должностные лица группы компаний корпорации „S.Group“, в состав которой среди прочих входят следующие предприятия: ООО „СНЕК ЕКСПОРТ“ (ЕГРПОУ 33324584), ООО „ВІТАФУДС“ (ЕГРПОУ 39368522), ООО „ФАЕТОН ТРАНС“ (ЕГРПОУ 36166749), ООО „ВІТАФУДЗ“ (ЕГРПОУ 40838296), ООО „ЧИСТА ПЛАНЕТА“ (ЕГРПОУ 34060298), ООО „Агросахінвест-2002“ (ЕГРПОУ 31870837), ООО „Нова компанія-2006“ (ЕГРПОУ 34432852) и ООО „Самоцвіти“ (ЕГРПОУ 13473378), которые, используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в течение 2013-2016 годов умышленно уклонились от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупном размере”, — говорится в документе.
Ранее Печерским судом также были наложены аресты на счета еще одной компании из группы S.Group — ООО “Снэк Экспорт”.
Последняя, как известно, проходит по делу СБУ по факту финансирования терроризма. Должностные лица указанной ООО, по данным следствия, организовали незаконные схемы сбыта снековой продукции на временно оккупированных территориях и платили с указанной деятельности средства в пользу самопроглашенных “Л/ДНР”.