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Арестованы счета двух фирм, связанных с депутатом Рыбалкой

Арестованы счета двух фирм, связанных с депутатом Рыбалкой

Киев  •  УНН

 • 9567 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства компаний, входящих в состав семейной снековой компании народного депутатf Сергей Рыбалки - S.Group, передает УНН со ссылкой на решение суда.

Речь идет об аресте денежных средств, находящихся на банковских счетах ООО “ЧИСТА ПЛАНЕТА” (ЕГРПОУ 34060298) и ООО “НОВА КОМПАНІЯ-2006” (ЕГРПОУ 34432852), открытых в АО “ОТП БАНК”.

Также решением суда были остановлены ​​расходные операции со средствами, которые поступили на указанные счета и уже находились на них, кроме обязательных платежей в бюджет и выплат заработных плат работникам.

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Арест средств было осуществлено по ходатайству прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который привел факты уклонения от уплаты налогов фирмами из семейного бизнеса нардепа Рыбалки в течение не менее трех лет.

“Досудебным расследованием установлено, что должностные лица группы компаний корпорации „S.Group“, в состав которой среди прочих входят следующие предприятия: ООО „СНЕК ЕКСПОРТ“ (ЕГРПОУ 33324584), ООО „ВІТАФУДС“ (ЕГРПОУ 39368522), ООО „ФАЕТОН ТРАНС“ (ЕГРПОУ 36166749), ООО „ВІТАФУДЗ“ (ЕГРПОУ 40838296), ООО „ЧИСТА ПЛАНЕТА“ (ЕГРПОУ 34060298), ООО „Агросахінвест-2002“ (ЕГРПОУ 31870837), ООО „Нова компанія-2006“ (ЕГРПОУ 34432852) и ООО „Самоцвіти“ (ЕГРПОУ 13473378), которые, используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в течение 2013-2016 годов умышленно уклонились от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупном размере”, — говорится в документе.

Ранее Печерским судом также были наложены аресты на счета еще одной компании из группы S.Group — ООО “Снэк Экспорт”.

Последняя, ​​как известно, проходит по делу СБУ по факту финансирования терроризма. Должностные лица указанной ООО, по данным следствия, организовали незаконные схемы сбыта снековой продукции на временно оккупированных территориях и платили с указанной деятельности средства в пользу самопроглашенных “Л/ДНР”.

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